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Bakanlıktan evlilik kredisine hızlı ve kolay başvuru için internet sitesi

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 11:32
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Bakanlıktan evlilik kredisine hızlı ve kolay başvuru için internet sitesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 18-29 yaş arasındaki vatandaşların 'evlilik kredisi'ne daha hızlı ve kolay başvurabilmeleri için hazırlanan internet sitesini kullanıma açtı.

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