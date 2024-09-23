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Türkiye'ye 1 milyar euroluk fatura! Dijital mezarlıklar da risk saçıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 07:18 Güncelleme: 23.09.2024 07:21
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Türkiye’ye 1 milyar euroluk fatura! Dijital mezarlıklar da risk saçıyor

Lübnan'da çağrı cihazı ve telsizlerle düzenlenen saldırılar 'siber güvenlik' konusunun önemini bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Uzmanlar çöpe atılan elektronik atıkların da büyük risk taşıdığına dikkat çekti. Elektronik atıkların Türkiye'ye yıllık faturasının yaklaşık 1 milyar euro olduğu öğrenildi.

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