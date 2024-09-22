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Hükümetten kritik adım! Emlak alım-satım harcına indirim yolda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 08:35 Güncelleme: 22.09.2024 08:42
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Hükümetten kritik adım! Emlak alım-satım harcına indirim yolda

Hükümet vatandaşın beklentisi doğrultusunda, tapu harç oranlarında indirim yapılması için yasa teklifi hazırlığında. Kayıt dışılıkla etkin mücadelenin hedeflendiği yasa kapsamında piyasa bozucu eylemlerin cezası artacak. TBMM açıldığında gündeme getirilmesi planlanan torba yasa teklifinde önemli düzenlemeler yer alacak. İşte merakla beklenen yenilikler...

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