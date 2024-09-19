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Ticaret Bakanlığı göz açtırmıyor! 8 ayda 815 milyonluk ceza

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 08:57 Güncelleme: 19.09.2024 09:32
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Ticaret Bakanlığı göz açtırmıyor! 8 ayda 815 milyonluk ceza

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin taraf olduğu sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulama denetimi, ürün güvenliği kapsamında yapılan piyasa gözetimi ve denetimi, fiyat etiketi başta olmak üzere yürütülen diğer denetim faaliyetleri kapsamında 2024 yılının ilk 8 ayında toplamda 815 milyon 323 bin 796,32 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

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