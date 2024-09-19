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Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! Uzmanlar A Haber'de değerlendirdi: Döviz, borsa ve gram altın nereye gider?

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 19.09.2024 08:31 Güncelleme: 19.09.2024 14:45
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Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu! Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi: Döviz, borsa ve gram altın nereye gider?

Fed'in dün açıkladığı 50 baz puanlık faiz indirimi kararının ardından gözler bugün Merkez Bankası'na çevrilmişti. 4,5 yıl aradan sonra faiz indirim yapan Fed'in hamlesinin ardından Merkez Bankası'nın kararı da belli oldu. Merkez Bankası, faizleri yüzde 50 oranında sabit tuttu. Kararın ardından uzman isimler A Haber'de değerlendirmelerde bulundu. Altın Piyasası Uzmanı Nasri Amcalar, altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde 3 bin bandını görebileceğini söyledi.

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