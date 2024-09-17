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Denetimler sıklaştı! Fahiş fiyata 327.4 milyon lira ceza

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 07:02
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Denetimler sıklaştı! Fahiş fiyata 327.4 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat ve sektör bazlı denetimler kapsamında bu yıl 1274 gerçek ve tüzel kişiye 327 milyon 376 bin 495 lira idari para cezası verdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Bakanlık olarak iç piyasamızda ticari etiğe aykırı davranışlarda bulunularak haksız kazanç sağlanmasını engellemek, adaletli iç piyasa işleyişi tesisi sağlamak için çalışmalarımıza aralıksız şekilde devam edeceğiz" denildi.

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