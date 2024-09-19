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THY'nin kredi notu yükseltildi

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 12:33
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THY’nin kredi notu yükseltildi

Türk Hava Yolları'nın (THY) ekipman teminatlı geliştirilmiş kredi sertifikalarına ait kredi notu BB'den BB+'ya yükseltildi.

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