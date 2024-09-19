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Faiz kararı sonrası borsa yükseldi CDS geriledi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 15:37
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Faiz kararı sonrası borsa yükseldi CDS geriledi

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından BIST 100 endeksindeki yükseliş yüzde 2'ye yaklaştı. CDS (kredi risk primi) ise son 4 yılın en düşük seviyelerine geriledi.

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