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İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz kararı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 15:24
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İngiltere Merkez Bankası’ndan faiz kararı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) piyasa beklentileri ile paralel şekilde politika faizini yüzde 5'te sabit bıraktı. Toplantıya katılan üyelerden 8'inin sabit tutma, birinin ise 25 baz puan düşürme yönünde oy verdiği bildirildi.

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