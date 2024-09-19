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TCMB faiz kararı sonrası borsa günü yükselişle tamamladı

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 18:44 Güncelleme: 19.09.2024 18:46
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TCMB faiz kararı sonrası borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,06 değer kazanarak 9.975,61 puandan tamamladı. Öte yandan TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

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