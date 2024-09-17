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İkinci el araç satışlarında yeni sistem! Tarih belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 10:12 Güncelleme: 17.09.2024 10:37
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İkinci el araç satışlarında yeni sistem! Tarih belli oldu

İkinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirecek, dolandırıcılık vakalarını tümüyle ortadan kaldıracak yeni sisteme geçiyoruz. Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye Noterler Birliği iş birliği ile hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi 27 Eylül tarihi itibari ile zorunlu hale gelecek.

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