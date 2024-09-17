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Mal tanımı ve kodlama sisteminde uluslararası uyum! Karar Resmi Gazete'de...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 12:38
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Mal tanımı ve kodlama sisteminde uluslararası uyum! Karar Resmi Gazete’de...

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre mal tanımı ve kodlama sisteminde uluslararası uyumu içeren sözleşme sınıflandırma görüşleri yürürlüğe konuldu. İşte detaylar...

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