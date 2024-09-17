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Emekliye 29 Ekim'de 5.000 TL ikramiye verilecek mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 08:03
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Emekliye 29 Ekim’de 5.000 TL ikramiye verilecek mi?

Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle emeklilere yapılan 5 bin liralık ikramiye bu yılda gündeme geldi. Bu yıl da benzer bir uygulamanın devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere ikramiye verilip verilmeyeceği, emekliler arasında heyecanla beklenen bir soru olarak öne çıkıyor. İşte bu yılki ikramiye uygulamasıyla ilgili merak edilenler...

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