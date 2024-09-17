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Fahiş fiyatlar cezasız kalmadı

Fahiş fiyatlar cezasız kalmadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.09.2024 10:05
Fahiş fiyatlara karşı Ticaret Bakanlığı'nın 81 ilde denetimleri devam ediyor. Denetimler kapsamında 1.274 kişiye 327 milyon 376 bin TL idari para cezası uygulandı.
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