Fahiş fiyatlar cezasız kalmadı

Fahiş fiyatlara karşı Ticaret Bakanlığı'nın 81 ilde denetimleri devam ediyor. Denetimler kapsamında 1.274 kişiye 327 milyon 376 bin TL idari para cezası uygulandı.

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