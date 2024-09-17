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Kredi faizlerinde düşüş! 6 ayın dibine indi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 07:02
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Kredi faizlerinde düşüş! 6 ayın dibine indi

Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadeledeki kararlılığıyla hızlanan yabancı girişi ve döviz rezervlerindeki yükseliş, TL likiditesini artırırken, bu durum kredi faizlerine de yansımaya başladı. İhtiyaç kredisinde faiz 2 ayda 6.2 puan azalarak yüzde 71.65 ile 6 ayın en düşük seviyesine indi.

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