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Sigaradan alınan vergilerde değişim: Resmi Gazete'de yayımlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 09:18 Güncelleme: 14.09.2024 09:18
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Sigaradan alınan vergilerde değişim: Resmi Gazete’de yayımlandı

Sigaranın enflasyon üzerindeki baskısını azaltmak için sigara üzerinden alınan nispi vergi indirildi, maktu vergi artırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte detaylar...

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