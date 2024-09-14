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Sahte ev ilanına geçit yok! Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 07:05
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Sahte ev ilanına geçit yok! Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor

Ticaret Bakanlığı'nın, emlak alım satımında kayıt dışılığı önlemek amacıyla ilan platformlarında uygulayacağı "doğrulanmış ilan" düzenlemesi yarın(15 Eylül Pazar) başlıyor. 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçiş süreci öngörülen düzenleme 1 Ocak 2025 itibarıyla tamamen devreye alınacak.

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