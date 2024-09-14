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Sigaraya yeni düzenleme! Nispi vergi indirildi maktu vergi artırıldı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 10:56
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Sigaraya yeni düzenleme! Nispi vergi indirildi maktu vergi artırıldı

Sigaranın enflasyon üzerindeki baskısını azaltmak için yeni bir adım atıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sigarada nispi vergi yüzde 53,5'e indirilirken, maktu vergi tutarı 7,8 liraya çıkarıldı.

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