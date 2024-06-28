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Çiftçilere müjde! Bakan Yumaklı duyurdu: 2 milyar 150 milyon TL bugün hesaplarda!

Giriş: 28.06.2024 18:20
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Çiftçilere müjde! Bakan Yumaklı duyurdu: 2 milyar 150 milyon TL bugün hesaplarda!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2 milyar 150 milyon 36 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.

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