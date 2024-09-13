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BYD personel alımı için düğmeye bastı! İlanlar yayımlandı

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 11:23
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BYD personel alımı için düğmeye bastı! İlanlar yayımlandı

Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım kararı alan, dünyanın önde gelen otomotiv markalarından BYD, Manisa ve İstanbul için personel ilanları yayımladı.

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