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Evlilik kredisi uygulamasında yeni dönem: 3 il daha dahil edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 10:11 Güncelleme: 03.09.2024 10:31
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Evlilik kredisi uygulamasında yeni dönem: 3 il daha dahil edildi

"Aile ve Gençlik Fonu" projesinde yeni bir aşamaya geçilirken, doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta şartları sağlayan çiftlerin başvuruları alınmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş detayları duyurdu. İşte detaylar...

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