03 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Enflasyonda keskin düşüş! TÜİK Ağustos 2024 dönemini açıkladı

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 10:01 Güncelleme: 03.09.2024 11:44
ABONE OL
Enflasyonda keskin düşüş! TÜİK Ağustos 2024 dönemini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos 2024 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'ten gelen açıklamaya göre ağustos ayında enflasyon yüzde 2,47 oranında artarken yıllık bazda ise yüzde 61,78'den yüzde 51,97'ye geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verileriyle ilgili yaptığı değerlendirmede "Dezenflasyon belirginleşiyor." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör