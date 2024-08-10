Türkiye’nin en büyük 2.GES’i! Kalyon Enerji’den dev proje...

Türkiye'nin en büyük ikinci güneş enerjisi santralini hayata geçirmek için çalışmalarına başlayan Kalyon Enerji, proje için UKEF ve KUKE garantörlüğünde Standard Chartered Bankası ile 249 milyon euro tutarında yeni bir kredi anlaşması imzaladı. Niğde, Gaziantep ve Şanlıurfa'da, toplam 390 MWp elektrik üretim kapasitesine sahip olacak proje için sağlanan kredi, uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye ve Kalyon Holding'e duyduğu güvenin somut göstergesi oldu. Yurt dışı kaynaklı bu finansman, Türkiye'nin yenilenebilir enerji sektöründeki güçlü konumunu ve büyüme potansiyelini de bir kez daha gözler önüne serdi. Böylece Kalyon Enerji, söz konusu kredi ile toplam 565 milyon dolar mertebesinde dış kaynağın ülkemize girişini sağlamıştır.

Niğde, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 7 ayrı bölgede 600 hektarlık alanda kurulacak güneş enerjisi santralleri projesi tamamlandığında, Türkiye'de 600 bin nüfuslu bir şehrin ihtiyacına cevap verebilecek miktarda yenilenebilir elektrik enerjisi üretecek. Proje, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarına olan erişimini artırarak 2053 yılı net sıfır karbon salınımı hedeflerine katkıda bulunacak. Proje aynı zamanda, Türkiye'deki toplam kurulu elektrik enerjisi kapasitesi içindeki yenilenebilir enerjinin payının yüzde 54'e ulaşmasını da sağlayacak.

KALYON ENERJİ'NİN BAŞARILARINA BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ

Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Elvan, Kalyon Enerji'nin daha önce elde ettiği uluslararası başarıları hatırlatarak, "Kalyon Karapınar GES ile Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santralini Türkiye'ye kazandırarak, global prestije sahip birçok ödül aldık. Karapınar GES projesinin finansman çözümünde gösterilen başarı ile 2022 Adam Smith 'En İyi Finansman Çözümü' ödülü Kalyon Enerji'ye layık görüldü. Ödülü daha önemli hale getiren husus ise, Türkiye'den ilk defa bir projenin bu kapsamda ödüle aday gösterilmesi olmuştu. Ayrıca, bu proje ile IJGlobal, GTR, IFLR, PFI, Proximo ve EMEA gibi uluslararası organizasyonlardan toplamda 8 farklı ödül kazanılarak büyük bir başarıya imza atıldı. Şimdi de Türkiye'nin 3 ayrı ilinde 7 sahaya yayılan 390 MW kapasitesiyle, bu yeni projemiz için temin ettiğimiz kredi ile başarılarımıza bir yenisini daha eklemekten gurur duyuyoruz" dedi.