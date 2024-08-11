E-ticaretten alışveriş yapanlara dikkat! İade masrafı bir yıl ertelendi

Konuya ilişkin açıklama yapan bakanlık, elektronik ticaretin çok sayıda ürün çeşidini zaman ve mekân sınırından bağımsız olarak hızlı, kolay ve daha düşük maliyetle tüketicilere sunabildiğini ifade etti. Bakanlık, satıcılar bakımından ise işyeri kira maliyetinin olmaması, ayrıca stok ve finansman maliyetlerinin ise daha düşük olması gibi faktörlere bağlı olarak elektronik ticaretin toplam perakende ticaretten aldığı payın her geçen yıl geleneksel ticarete nazaran arttığının gözlemlendiğine dikkat çekti.