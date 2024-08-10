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Eskişehir'de üreticiye 8 milyon 540 bin 13 liralık tarımsal destek

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 11:50
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Eskişehir’de üreticiye 8 milyon 540 bin 13 liralık tarımsal destek

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından destekleme ödemesi kapsamında 8 milyon 540 bin 13 lira tarımsal destekleme ödemesi üreticinin hesabına aktarılacak.

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