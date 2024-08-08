Kalyon Enerji’den büyük yatırım! Türkiye’nin en büyük 2. GES’i olacak: 65 bin haneye enerji...

Birleşik Krallık İhracat Kredi Kuruluşu (UKEF) ve Polonya İhracat Kredi Kuruluşu (KUKE) garantörlüğünde, Kalyon Enerji'nin 390 megavatlık güneş enerjisi santraline İngiliz Standard Chartered Bankası tarafından 249 milyon avro kredi sağlanacak.

KALYON ENERJİ'YE GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ İÇİN 249 MİLYON AVRO

UKEF'ten yapılan açıklamaya göre, Kalyon Enerji'nin Niğde, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 7 ayrı bölgede kuracağı toplam 390 megavatlık elektrik üretim kapasiteli güneş enerjisi santrallerinin inşası için 249 milyon avroluk finansman sağlanacak.