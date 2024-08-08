Kalyon Enerji'den büyük yatırım! Türkiye'nin en büyük 2. GES'i olacak: 65 bin haneye enerji...
Kalyon Enerji Niğde, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 7 ayrı bölgede Güneş Enerji Santrali kurmak için harekete geçti. Bu kapsamda İngiliz Standard Chartered Bankası'ndan 249 milyon avro kredi sağlanacak. Proje tamamlandığında Türkiye'nin en büyük ikinci GES'i olacak.
Birleşik Krallık İhracat Kredi Kuruluşu (UKEF) ve Polonya İhracat Kredi Kuruluşu (KUKE) garantörlüğünde, Kalyon Enerji'nin 390 megavatlık güneş enerjisi santraline İngiliz Standard Chartered Bankası tarafından 249 milyon avro kredi sağlanacak.
KALYON ENERJİ'YE GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ İÇİN 249 MİLYON AVRO
UKEF'ten yapılan açıklamaya göre, Kalyon Enerji'nin Niğde, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 7 ayrı bölgede kuracağı toplam 390 megavatlık elektrik üretim kapasiteli güneş enerjisi santrallerinin inşası için 249 milyon avroluk finansman sağlanacak.
Proje tamamlandığında söz konusu GES'lerde Türkiye'de 65 binden fazla haneye yetecek miktarda elektrik üretilecek.
İngiliz ihracatçı GE Vernova şirketi, santral için inverter istasyonları, enerji santrali kontrolörleri ve diğer kritik ekipmanları tedarik edecek ve kuracak. Böylece, GE Vernova'nın Staffordshire tesisindeki istihdamının yanı sıra İngiltere'de tedarik zincirinin de desteklenmesi hedefleniyor.
Polonyalı ihracatçılar proje için güvenlik sistemleri ve çelik bileşenler sağlayacak.
Söz konusu kredi UKEF ve KUKE garantörlüğünde Standard Chartered tarafından verilecek. İngiliz ihracat kuruluşu UKEF finansmana yüzde 100 garanti sağlarken, finansmanın 122 milyon avrosu Polonya İhracat Kuruluşu KUKE tarafından reasüre edildi.
İngiltere İhracat Bakanı Gareth Thomas, finansmana ilişkin değerlendirmesinde, İngiliz işletmelerinin dünya standartlarındaki mal ve hizmetlerini farklı ülkelere satabilmeleri için ihracatı artırmanın ekonomiyi büyütme misyonunun parçası olduğunu belirtti.
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İKİNCİSİ OLACAK
Kalyon Enerji Üst Yöneticisi Murtaza Ata da söz konusu santralin Türkiye'nin en büyük ikinci güneş enerjisi santrali olacağını dile getirerek, finansmanın Kalyon Enerji'nin UKEF ve GE Vernova ile bugüne kadar güneş enerjisinde gerçekleştirdiği ikinci işlem olduğunu ifade etti.
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