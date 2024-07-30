2,5 saatlik yolu 18 dakikaya düşürecek proje! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu! O tarihe hazır olacak

3 YIL İÇİNDE PROJE TAMAM

Güzergâh boyunca kıymetli arazilerin ve seraların bulunduğunu vurgulayarak adeta iğneyle kuyu kazdıklarını ve titizlikle çalıştıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti: "Şu anda sahada 204 makinemiz ile yaklaşık bin 330 personelimiz var. İnşallah bundan sonra hızlanarak makine sayımız 500'lere yaklaşacak, personelimiz de yaklaşık 3 bine çıkacak. Buradaki tabii koruma alanları, vatandaşlarımızın tarım arazileri var. Bütün hassasiyetlere dikkat ederek çalışıyoruz. Hızlı bir şekilde sahaya yayıldık. Şu anda sadece yüzde 60 kapasiteyle çalışıyoruz. İlerleyen günlerde bunu yüzde 90'lara yüzde 100'lere de yaklaştırarak burayı kısa sürede bitirmiş olacağız. Önümüze bir mâni çıkmasa 3 yıl içerisinde projeyi bitirmeyi hedefliyoruz."

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