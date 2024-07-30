2,5 saatlik yolu 18 dakikaya düşürecek proje! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu! O tarihe hazır olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin'de yapılan Çeşmeli - Erdemli - Silifke - Taşucu Otoyolu projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Toplamda 53 kilometre uzunluğunda olacak yolun açılmasıyla birlikte; 2,5 saatlik ulaşım süresi 18 dakikaya inecek. Proje ile birlikte yıllık yaklaşık 770 milyon TL tasarruf sağlanacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli - Erdemli - Silifke - Taşucu otoyolu Projesi Çeşmeli - Kızkalesi Kesimi'nde incelemelerde bulundu.
42 kilometre ana gövde ve 11 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 53 kilometrelik bir yol inşa ettiklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, proje sayesinde yüksek standartlı, konforlu ve daha kısa süreli ulaşım imkânı sağlayacaklarını söyledi.
42 kilometrelik ana gövdesi bulunan projenin 12 kilometrelik kesiminin 7 tünel ve 5 viyadükten oluştuğunu aktaran Uraloğlu, proje tamamlandığında 2,5 saat süren seyahat süresinin 18 dakikaya düşeceğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, "Çukurova Uluslararası Havalimanı ile birlikte Mersinimizin gelişimine katkı sağlayacak bu otoyol projesini 3 yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.
53 KİLOMETRELİK YOL
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin'de yapımı devam eden Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolunda incelemelerde bulundu. Otoyol çalışmalarında gelinen son aşama hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. 42 kilometre ana gövde, 11 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 53 kilometrelik bir yol inşa ediyoruz. Bu güzergahta trafiğin en çok sıkıştığı Kızkalesi'ne kadar olan kesimi bu projeyle inşallah çözmüş olacağız." şeklinde konuştu.
YILLIK 770 MİLYON LİRA TASARRUF
Bakan Uraloğlu, trafik yoğunluğunun az olduğu dönemde 35 bin, yoğun olduğu dönemde ise yaklaşık 70 bin araca hizmet veren güzergahta, 45 kilometrelik kesimin mevcut durumda 2,5 saatte kat edildiğini vurgulayarak, "42 kilometrelik ana gövdenin yaklaşık 12 kilometresi projenin neredeyse yüzde 30'una denk gelen bölümü 7 tünel ve 5 viyadükten oluşuyor.
Standardı yüksek 3 gidiş 3 geliş olmak üzere projelendirdiğimiz bir yol tamamlandığında burada biraz önce bahsettiğimiz 2,5 saatlik trafiği 18 dakikada geçebileceğimiz, Mersin'imizin gelişimine katkı sağlayacak önemli bir proje. Yolumuz karbon emisyonunu 17 bin 80 ton azaltacak, akaryakıttan 132 milyon lira, zamandan 638 milyon lira olmak üzere toplam 770 milyon lira tasarruf sağlayacak. Aynı şekilde turizmine de katkı sağlayacak. Özellikle Çukurova Uluslararası Havalimanımızın 12 gün sonra açılmasıyla çok daha gelişebilecek olan bir projeden bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.
3 YIL İÇİNDE PROJE TAMAM
Güzergâh boyunca kıymetli arazilerin ve seraların bulunduğunu vurgulayarak adeta iğneyle kuyu kazdıklarını ve titizlikle çalıştıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti: "Şu anda sahada 204 makinemiz ile yaklaşık bin 330 personelimiz var. İnşallah bundan sonra hızlanarak makine sayımız 500'lere yaklaşacak, personelimiz de yaklaşık 3 bine çıkacak. Buradaki tabii koruma alanları, vatandaşlarımızın tarım arazileri var. Bütün hassasiyetlere dikkat ederek çalışıyoruz. Hızlı bir şekilde sahaya yayıldık. Şu anda sadece yüzde 60 kapasiteyle çalışıyoruz. İlerleyen günlerde bunu yüzde 90'lara yüzde 100'lere de yaklaştırarak burayı kısa sürede bitirmiş olacağız. Önümüze bir mâni çıkmasa 3 yıl içerisinde projeyi bitirmeyi hedefliyoruz."
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