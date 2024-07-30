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Türkiye enerjide başka olacak! Bakan Bayraktar duyurdu! Dev platform yola çıktı! 5 milyon hanenin doğal gazını karşılayacak

AA ahaber.com.tr
Giriş: 30.07.2024 12:56 Güncelleme: 30.07.2024 13:06
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Türkiye enerjide başka olacak! Bakan Bayraktar duyurdu! Dev platform yola çıktı! 5 milyon hanenin doğal gazını karşılayacak

Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Singapur'dan Türkiye'ye doğru yola çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Adeta yüzen bir sanayi tesisi olan bu devasa deniz üssü ile her gün 5 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak kadar doğal gaz üretimi yapacağız." dedi.

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