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ÖTV indirimi sonrası dev markalar Türkiye'ye geliyor! Hangi otomobiller ucuzladı? Hangi araç markaları Türkiye'ye gelecek?

ahaber.com.tr
Giriş: 30.07.2024 10:26 Güncelleme: 30.07.2024 10:31
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ÖTV indirimi sonrası dev markalar Türkiye’ye geliyor! Hangi otomobiller ucuzladı? Hangi araç markaları Türkiye’ye gelecek?

Geçtiğimiz gün gelen bazı araçlara ÖTV indirimi kararının ardından gözler fiyatı düşecek otomobillere çevrildi. Türkiye'de halihazırda 24 hibrit model araç bulunurken, ÖTV indirimi ile beraber başka markaların daha Türkiye pazarına yöneleceği tahmin ediliyor. İşte detaylar...

Türkiye'de hibrit araçlara yönelik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi, otomotiv piyasasını hareketlendirdi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren bu yeni düzenleme, özellikle emisyonu 25 gramın altında olan ve elektrikli menzili 70 kilometre ve üstünde olan plug-in hibrit araçları kapsıyor. Bu adım, mevcut hibrit araç fiyatlarında beklenen düşüşlerle birlikte, yeni markaların Türkiye pazarına girişini de teşvik ediyor.

GLOBAL MARKALARIN TÜRKİYE'YE İLGİ ARTIYOR
ÖTV indiriminin ardından, özellikle Çin ve Avrupa menşeli otomobil üreticilerinin Türkiye pazarına yönelik ilgisi artmış durumda. Çinli otomobil üreticisi BYD, Manisa'da büyük bir yatırımla elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi kuracağını duyurdu. Bu gelişme, diğer global markalar için de bir örnek teşkil ederek Türkiye'ye olan yatırımları artırabilir.

İNDİRİME UYGUN MODELLER VE FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİ
Türkiye'de şu anda piyasada bulunan ve yeni ÖTV düzenlemesine uygun olan dört farklı model bulunmakta... Bunlar arasında BYD Seal, BMW X1, Skoda Kodiaq ve DS-9 Plug-In modelleri yer alıyor. Özellikle BYD Seal modelinde %80 olan vergi oranı %30'a düşürülmüş, diğer modellerde ise %80'den %60'a gerileme yaşandı. Bu vergisel düşüşler, söz konusu modellerin fiyatlarında önemli indirimler olmasını sağladı.

TÜRKİYE OTOMOTİV PAZARININ GELECEĞİ
Türkiye, stratejik konumu ve dinamik pazar yapısı ile global otomobil markaları için cazip bir yatırım alanı olmaya devam ediyor. Özellikle Çin ve Avrupa menşeli otomobil üreticileri, Türkiye'de üretim yapmayı ve yeni modellerini burada piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu trendin devam etmesi, Türkiye otomotiv piyasasını daha rekabetçi ve çeşitli hale getireceği gibi, tüketicilere de daha fazla seçenek sunacak.

Bu gelişmeler, Türkiye otomotiv piyasasının hem kısa hem de uzun vadede nasıl şekilleneceğine dair önemli ipuçları sunuyor. Yeni ÖTV indirimleri ve global yatırımlarla Türkiye, elektrikli ve hibrit araç üretiminde önemli bir merkez haline gelebilir.

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