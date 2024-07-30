ÖTV indirimi sonrası dev markalar Türkiye’ye geliyor! Hangi otomobiller ucuzladı? Hangi araç markaları Türkiye’ye gelecek?

TÜRKİYE OTOMOTİV PAZARININ GELECEĞİ

Türkiye, stratejik konumu ve dinamik pazar yapısı ile global otomobil markaları için cazip bir yatırım alanı olmaya devam ediyor. Özellikle Çin ve Avrupa menşeli otomobil üreticileri, Türkiye'de üretim yapmayı ve yeni modellerini burada piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu trendin devam etmesi, Türkiye otomotiv piyasasını daha rekabetçi ve çeşitli hale getireceği gibi, tüketicilere de daha fazla seçenek sunacak.