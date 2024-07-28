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Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Bakan Işıkhan duyurdu: Toplu sözleşme ikramiyesi TBMM'den geçti

ahaber.com.tr
Giriş: 28.07.2024 00:23 Güncelleme: 28.07.2024 00:36
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Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Bakan Işıkhan duyurdu: Toplu sözleşme ikramiyesi TBMM’den geçti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memurların Toplu Sözleşme İkramiyesi'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren habere ilişkin Bakan Işıkhan, CHP'nin AYM başvurusu sonrası iptal edilen ikramiyelerin yeniden başladığını duyurarak "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifiyle sendikalı memurlarımız Toplu Sözleşme İkramiyesi olarak 641,81 TL ikramiye alacak ve tüm sendikalı memurlarımızın bu ikramiyeyi almaları sağlanacak" açıklamasını yaptı. İşte detaylar...

Sendikalı memurlara toplu sözleşme ikramiyesi teklifi TBMM Genel Kurulu'ndan geçti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, ikramiyelerin yeniden başladığını açıkladı.

Memurlara sağlanacak toplu sözleşme ikramiyesi teklifi Meclis'ten geçti.Memurlara sağlanacak toplu sözleşme ikramiyesi teklifi Meclis'ten geçti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan, "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen maddeyle sendikalı memurlarımız Toplu Sözleşme İkramiyesi olarak 641,81 TL ikramiye alacak ve tüm sendikalı memurlarımızın bu ikramiyeyi almaları sağlanacak." açıklamasını yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sosyal medya paylaşımı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sosyal medya paylaşımı.

Bakan Işıkhan'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Sendika ve konfederasyonlar ile sosyal diyalog zemininde yürüttüğümüz 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde memurlarımız için toplu sözleşme ikramiyesi kazanımını sağlamıştık.

Ancak bu kazanım CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasıyla maalesef iptal edilmişti. İptal kararı ile ikramiyeden yararlanan kamu görevlilerimizin aylıklarında azalma meydana gelmişti.

Biz emekçilerimizin, memurlarımızın kazanımlarının her zaman yanındayız. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifiyle sendikalı memurlarımız Toplu Sözleşme İkramiyesi olarak 641,81 TL ikramiye alacak ve tüm sendikalı memurlarımızın bu ikramiyeyi almaları sağlanacak.

Bu kanun teklifinin yasalaşması sürecinde emeği geçen Cumhur İttifakı Milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Memurlarımız için hayırlı olsun."

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