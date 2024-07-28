Emeklilere indirim fırsatı! Liste kabarık! Yenileri de eklendi...

- TTNET, yeni müşteri olan emeklilere ve mevcut müşterilere taahhüt yenileme koşulu ile 15 ay süresince geçerli olmak üzere yüzde 10 indirim imkanı sağlıyor.

- Türk Telekom da emeklilere taahhüt yenileme koşulu ile 15 ay süresince geçerli olmak üzere yüzde 10 indirim imkanı sağlıyor.

- 60 yaş üzeri emekliler için Türk Hava Yolları ile yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda yüzde 15 oranında indirim uygulanıyor.