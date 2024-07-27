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Fitch, Azerbaycan'ın kredi notunu yükseltti

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 05:59
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Fitch, Azerbaycan’ın kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Azerbaycan'ın kredi notunu "BB+"dan "BBB-"ye yükseltirken, not görünümünü "durağan" olarak belirledi.

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