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İstanbul'da yediemin otopark ücretlerine zam

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 12:41
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İstanbul’da yediemin otopark ücretlerine zam

Bugün yapılan İBB UKOME toplantısında toplu taşımanın yanı sıra yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine de yüzde 13 oranında zam yapıldı. Araç çekme ücreti 708 liradan 800'e çıkarıldı.

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