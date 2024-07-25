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Merkez Bankası döviz rezevlerinde artış sürüyor

ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 14:48 Güncelleme: 25.07.2024 14:58
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Merkez Bankası döviz rezevlerinde artış sürüyor

Son dakika haberi | Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 19 Temmuz ile biten haftada bir önceki döneme göre 114 milyon dolar artarak 153 milyar 910 milyon dolara yükseldi.

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