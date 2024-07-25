Gurbetçilerin Türkiye sevdası! Akın akın gelmeye devam ediyorlar
Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan gurbetçilerin yurda gelişleri kaldığı yerden devam ediyor. Son bir aydan bu yana Trakya'daki sınır kapılarında Türkiye'ye 1 milyon 164 bin 474 yolcu giriş yaptı.
Yurda gelişlerde kara yolunu tercih eden gurbetçiler, Trakya'daki sınır kapılarından ana vatana giriş yaparken gümrük ve polis ekipleri geçişlerin hızlı ve sorunsuz yaşanması için çaba sarf ediyor.
Türkiye'ye ulaşmanın sevincini yaşayan gurbetçiler, sınır kapısındaki işlemlerinin ardından memleketlerinin yolunu tutuyor. Gurbetçilerin tatil sezonunun başladığı son bir aydan bu yana Trakya'daki sınır kapılarında Türkiye'ye 1 milyon 164 bin 474 yolcu giriş yaptı. Aynı dönemde sınır kapılarından 289 bin 143 araç girişi yaşandı.
Yoğun gelişlerin yaşandığı bu yıl Kapıkule Sınır Kapısı'nda da rekorlar kaydedildi.
14 Temmuz'da, 9 bin 628 binek araç ve 40 bin 593 yolcu girişi olurken tüm zamanların rekoru kırılmış oldu.
"MEMLEKETİMİZ GİBİ BİR YER BULUNMAZ"
Almanya'da gelen Mustafa Çolak, AA muhabirine, ana vatana kavuşmanın huzurunu yaşadıklarını söyledi.
Sorunsuz bir yolculuk yaşadıklarını, sınır kapısında beklemeden yurda giriş yaptığını belirten Çolak, "Toprağımıza kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Memleketimiz gibi bir yer bulunmaz, Allah'a şükürler olsun ülkemiz geldik. Tatilde aile büyüklerini ziyaret edip biraz dinleneceğiz." dedi.
Ailesiyle birlikte Almanya'da gelen Nurdan Köksalan Ilıca ise 11 ay boyunca Türkiye tatili hayali kurduklarını ifade etti.
Türkiye'ye gelince tarifsiz hisler yaşadıklarını anlatan Ilıca, "Heyecanlıyız, vatanımıza ulaştığımız için mutluyuz. Her şey yolunda. Aile ve dost ziyaretlerimiz olacak. Türkiye'yi çok özlüyoruz, vatanımız her şeye bedeldir. Vatanımız her şeyiyle mükemmel." diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ZAMLI İETT ücretleri 2024 | İstanbul'da toplu taşımaya ne kadar zam geldi? Öğrenci, abonman akbili zamlı fiyatları: Taksi, otobüs, metro, metrobüs, tramvay...
- KPSS ÖABT sınav giriş belgesi alma ekranı | 2024 KPSS ÖABT sınav yerleri belli oldu mu? ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta?
- DABİS 2024 YKS TERCİH DESTEK EKRANI | DABİS ÜNİVERİ nedir, nasıl kullanılır? Üniversite tercihlerinde nasıl destek alınır?
- YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM 2024 YKS yerleştirme sonuçlarının tarihi belli oldu mu?
- BİM kataloğunu gören şimdiden sıra oldu! Benzinli ATV, Kule tipi vantilatör, Pipetli termos, Valiz organizer set...
- YKS 139 145 150 155 165 170 175 180 puanla nereye girebilirim? 2024 YKS AYT TYT 2, 4 yıllık üniversiteler ve bölümleri...
- YKS tercihlerinde sıralama mı puan mı önemli? 2024 YKS yerleştirme hangi puana göre yapılacak? Kaç tercihte bulunulabilir?
- Üniversite tercihi yapıp yerleşmeyince OBP düşer mi? 2024 YKS'de OBP ile alan üniversiteler neler?
- YKS TERCİH EKRANI 2024 | ÖSYM YKS Tercih Kılavuzu tamamı PDF İNDİR! Üniversite tercihleri başladı mı, nereden, nasıl yapılır?
- HEMŞİRELİK, EBELİK PUANI VE SIRALAMASI | 2024 YKS Eczacılık ve Veteriner Hekimlik BAŞARI sıralaması nedir? 2-4 yıllık Sağlık bölümleri...
- Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban puanı ve sıralaması | 2024 YKS Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği BAŞARI sıralaması ve yüzdelik dilimi...
- İLAHİYAT BÖLÜMÜ TABAN-TAVAN PUAN SIRALAMA | 2024 YKS İlahiyat ve Din Kültürü Öğretmenliği BAŞARI sıralaması ve yüzdelik dilimi...