Gurbetçilerin Türkiye sevdası! Akın akın gelmeye devam ediyorlar

Türkiye'ye gelince tarifsiz hisler yaşadıklarını anlatan Ilıca, "Heyecanlıyız, vatanımıza ulaştığımız için mutluyuz. Her şey yolunda. Aile ve dost ziyaretlerimiz olacak. Türkiye'yi çok özlüyoruz, vatanımız her şeye bedeldir. Vatanımız her şeyiyle mükemmel." diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN