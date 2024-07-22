SGK EMEKLİ FARK ÖDEMESİ TARİHLERİ NETLEŞTİ! Emekli Sandığı zam farkı ne zaman yatacak? İşte Temmuz 2024 maaş ödeme takvimi
Milyonlarca emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan vatandaşların gözü kulağı zam farkı tarihlerindeydi. Emekli Sandığı'na bağlı olarak aylık alanlara güzel haber geldi. 2024 yılı Temmuz dönemi zam farkları tarihi netleşti. Peki, memur emeklileri zam farkını ne zaman alacak? İşte merak edilenler...
Emekli Sandığı'na bağlı olarak maaş alanlara yapılacak olan 2024 yılı Temmuz dönemi zam farkları ödeme tarihi netleşti.
NE ZAMAN YATACAK?
Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 26 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak.
Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı Temmuz dönemi zam farkları 26 Temmuz'da ödenecek.
SGK SON DAKİKA AÇIKLADI
Sosyal Güvenlik Kurulu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, toplam fark ödemesi tutarı 11 milyar TL olacak.
Açıklamada şu bilgiler verildi:
"5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 26 Temmuz 2024 tarihinde ödenecektir.
Buna göre;
Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,
Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;
1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık maaş farkı tutarında,
2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık maaş farkı tutarında,
3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık maaş farkı tutarında, tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 11 Milyar TL'dir."
KİM NE KADAR ALACAK?
İŞTE EMEKLİLERİN FARK TABLOSU
Müsteşar (1/1)
Önceki maaş: 53.597,54
Yüzde 19.31 zamlı: 63.947,22
Zam farkı: 10.349,68
Genel müdür (1/1)
Önceki maaş: 47.437,25
Yüzde 19.31 zamlı: 56.597,38
Zam farkı: 9.160,13
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Önceki maaş: 22.103,93
Yüzde 19.31 zamlı: 26.372,20
Zam farkı: 4.268,27
Memur (Lisans - 1/4)
Önceki maaş: 18.003,28
Yüzde 19.31 zamlı: 21.479,71
Zam farkı: 3.476,43
Öğretmen (1/4)
Önceki maaş: 22.103,93
Yüzde 19.31 zamlı: 26.372,20
Zam farkı: 4.268,27
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Önceki maaş: 31.150,34
Yüzde 19.31 zamlı: 37.165,47
Zam farkı: 6.015,13
Başkomiser (1/4)
Önceki maaş: 22.669,21
Yüzde 19.31 zamlı: 27.046,63
Zam farkı: 4.377,42
Polis memuru (1/4)
Önceki maaş: 22.290,49
Yüzde 19.31 zamlı: 26.594,78
Zam farkı: 4.304,29
Hemşire (Lisans - 1/4)
Önceki maaş: 22.103,93
Yüzde 19.31 zamlı: 26.372,20
Zam farkı: 4.268,27
Mühendis (1/4)
Önceki maaş: 22.103,93
Yüzde 19.31 zamlı: 26.372,20
Zam farkı: 4.268,27
Teknisyen (Lise -1/4)
Önceki maaş: 15.869,01
Yüzde 19.31 zamlı: 18.933,32
Zam farkı: 3.064,31
Pratisyen hekim (1/4)
Önceki maaş: 38.665,08
Yüzde 19.31 zamlı: 46.131,31
Zam farkı: 7.466,23
Profesör (1/4)
Önceki maaş: 42.312,38
Yüzde 19.31 zamlı: 50.482,90
Zam farkı: 8.170,52
İmam-hatip
Önceki maaş: 22.103,93
Yüzde 19.31 zamlı: 26.372,20
Zam farkı: 4.268,27
Avukat (1/4)
Önceki maaş: 22.103,93
Yüzde 19.31 zamlı: 26.372,20
Zam farkı: 4.268,27
En düşük memur emekli aylığı
Önceki maaş: 14.741,54
Yüzde 19.31 zamlı: 17.588,13
Zam farkı: 2.846,59
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