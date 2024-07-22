Bakan Uraloğlu müjdeyi duyurdu! THY'den ücretsiz internet hizmeti
Uçakla seyahat edenleri müjdeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu verdi. Bakan Uraloğlu Türk Hava Yolları (THY) ve Türksat'ın, THY'nin uçaklarında ücretsiz ve sınırsız internet için mutabaka zaptı imzalandığını duyurdu. Buna göre Türk Hava Yolları uçaklarında ücretsiz internet hizmeti verilecek.
Türk Hava Yolları (THY), bu yıl sonundan başlamak ve iki yılda tamamlanmak üzere tüm uçaklarında yolcularına ücretsiz ve sınırsız internet hizmeti vermek için TÜRKSAT ile mutabakat zaptı imzaladı.
BAKAN MÜJDEYİ VERDİ!
Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada THY'nin uçaklarında sınırsız, kesintisiz ve daha hızlı internet hizmeti verebileceğini duyurdu ve şöyle devam etti:
"Türk bayrağının gurur kaynağı kurumlarımız Türk Hava Yolları (THY) ve Türksat uçuş deneyimini zirveye çıkarmak için iş birliği yapacak. THY'nin tüm uçaklarında ücretsiz ve sınırsız internet için Türksat-THY mutabakat zaptı imzaladı.
İletişimin devi Türksat'ın uyduları sayesinde gökyüzünün hakimi THY; yolcularına sınırsız, kesintisiz ve daha hızlı internet hizmeti verebilecek. Anlaşmanın ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, iki kurumumuzu tebrik ediyorum."
Türk bayrağının gurur kaynağı kurumlarımız Türk Hava Yolları (THY) ve Türksat uçuş deneyimini zirveye çıkarmak için iş birliği yapacak.— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) July 22, 2024
THY'nin tüm uçaklarında ücretsiz ve sınırsız internet için Türksat 🤝 THY mutabakat zaptı imzaladı.
İletişimin devi Türksat'ın uyduları… pic.twitter.com/BY6KsMgxfh
THY'DEN ÜCRETSİZ İNTERNET HİZMETİ
Bu yıl sonundan başlanması ve iki yılda tamamlanması hedeflenen proje kapsamında THY, mevcut filosunu en yeni uçak içi bağlantı (IFC) teknolojileriyle güçlendirmeyi ve yeni uçakları daha verimli IFC teknolojileriyle donatmayı planlıyor.
Bu sayede THY, filosunun büyük bir bölümünde sunduğu IFC hizmetini tüm filosuna yayarak, tüm yolcularına sınırsız, kesintisiz ve daha hızlı IFC hizmetini ücretsiz olarak sunabilecek.
TÜRKSAT İLE İŞ BİRLİĞİ
Tüm filosu adına en iyi IFC hizmet çözümlerini sunabilecek yerel ve uluslararası tedarikçilerle işbirliği görüşmeleri yapan THY, bu bağlantı hizmetine yönelik çözümlerin geliştirilmesinde Türk şirketlerine de destek sağlıyor. Bu kapsamda projeyi THY'nin kabin içi sistemler üreten iştiraki TCI Aircraft Interiors ile TÜRKSAT ortaklaşa yürütecek.
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