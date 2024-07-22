Bakan Uraloğlu müjdeyi duyurdu! THY’den ücretsiz internet hizmeti

BAKAN MÜJDEYİ VERDİ!

Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada THY'nin uçaklarında sınırsız, kesintisiz ve daha hızlı internet hizmeti verebileceğini duyurdu ve şöyle devam etti:

"Türk bayrağının gurur kaynağı kurumlarımız Türk Hava Yolları (THY) ve Türksat uçuş deneyimini zirveye çıkarmak için iş birliği yapacak. THY'nin tüm uçaklarında ücretsiz ve sınırsız internet için Türksat-THY mutabakat zaptı imzaladı.

İletişimin devi Türksat'ın uyduları sayesinde gökyüzünün hakimi THY; yolcularına sınırsız, kesintisiz ve daha hızlı internet hizmeti verebilecek. Anlaşmanın ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, iki kurumumuzu tebrik ediyorum."

Türk bayrağının gurur kaynağı kurumlarımız Türk Hava Yolları (THY) ve Türksat uçuş deneyimini zirveye çıkarmak için iş birliği yapacak.



THY'nin tüm uçaklarında ücretsiz ve sınırsız internet için Türksat 🤝 THY mutabakat zaptı imzaladı.



İletişimin devi Türksat'ın uyduları… pic.twitter.com/BY6KsMgxfh — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) July 22, 2024

THY'DEN ÜCRETSİZ İNTERNET HİZMETİ

Bu yıl sonundan başlanması ve iki yılda tamamlanması hedeflenen proje kapsamında THY, mevcut filosunu en yeni uçak içi bağlantı (IFC) teknolojileriyle güçlendirmeyi ve yeni uçakları daha verimli IFC teknolojileriyle donatmayı planlıyor.

Bu sayede THY, filosunun büyük bir bölümünde sunduğu IFC hizmetini tüm filosuna yayarak, tüm yolcularına sınırsız, kesintisiz ve daha hızlı IFC hizmetini ücretsiz olarak sunabilecek.