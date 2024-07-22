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İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi! Merkez Bankası anketi yayınladı! Bakan Şimşek: Yıllık enflasyonda belirgin bir düşüş olacak...

ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 10:44 Güncelleme: 22.07.2024 11:10
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İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi! Merkez Bankası anketi yayınladı! Bakan Şimşek: Yıllık enflasyonda belirgin bir düşüş olacak...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayınladı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 65 katılımcının yanıtlarıyla oluşturulan sonuçlardae yıl sonu dolar kuru beklentisi Temmuz anketinde 37,37 TL oldu. Diğer yandan enflasyon tahmini de açıklanırken Bakan Mehmet Şimşek dezenflasyon sürecinin önümüzdeki aylarda daha da belirginleşeceğini vurguladı. İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 42,95 oldu.

TÜFE ARTIŞ BEKLENTİSİ

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,41 olan temmuz ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,77'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,52'den yüzde 42,95'e geriledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek yaptığı paylaşımda ekonomiye ilişkin yeni tahminleri paylaştı.

İşte Bakan Şimşek'in açıklaması:

"ENFLASYONDA HEDEFE YAKLAŞIYORUZ"

Enflasyon beklentileri hedefimize yakınsıyor. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43'e, 12 ay sonrası yüzde 30'a ve 24 ay sonrası yüzde 19,3'e düştü. OVP'yi açıkladığımızdan beri 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri kesintisiz geriledi.

"YILLIK BAZDA DÜŞECEK"

Gerçekleşen yıllık enflasyonun yükselişte olduğu bu dönemde beklentilerin iyileşiyor olması dezenflasyona yönelik politikalarımızın başarılı olacağına yönelik inancı göstermektedir. Temmuzda aylık enflasyonda geçici etkiler kaynaklı artış olmasını beklemekle birlikte yıllık enflasyonda belirgin bir düşüş öngörüyoruz. Dezenflasyon süreci önümüzdeki aylarda daha da belirginleşecek.

YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 31,79'dan yüzde 30,02'ye, 24 ay sonrası için yüzde 20,33'ten yüzde 19,32'ye indi. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 37,7463'den 37,3667'ye düşerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 41,4115'den 41,5175'e çıktı.

Bir önceki anket döneminde 29 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 27,6 milyar dolara indi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 27,1 milyar dolara geriledi.

POLİTİKA FAİZİ CARİ AY SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 50

Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,4'e yükselirken, gelecek yıl için ise yüzde 3,6'ya düştü. TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 35,90'dan yüzde 34,57'ye düştü.

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