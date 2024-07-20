Kamuda tasarruf tedbirleri | Kemer sıkma politikasının ilk adımı tek ücret dönemi
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında uygulamaya geçirdiği kemer sıkma politikası 1 Ocak 2025'te devreye alınacak. Buna göre; özel sektörden kamu kurumları yönetimlerine atananlara da tek ücret sınırı getirildi. Fonlar da uygulama kapsamında.
TBMM Genel Kurulu'nda tasarruf paketinin altyapısını oluşturan ve kamu kurumu yönetimlerine atananlara tek ücret sınırı getiren teklif kabul edilerek yasalaştı. Yasalaşan tasarruf paketinde son dakika değişikliği yapılarak, özel sektörden kamu kurumları yönetimlerine atananlara da tek ücret sınırı getirildi. Böylece özel veya kamudan gelme ayrımı gözetmeksizin, kamu kurum ve kuruluşlarındaki yöneticiler üstlendikleri görevlerden sadece bir görev için ücret alabilecek.
1 OCAK'TA YÜRÜRLÜKTE
Varlık Fonu bünyesindeki tüm şirketler başta olmak üzere fonların bünyesindeki tüm şirketler de tek ücret uygulaması kapsamına alındı. Tek ücret uygulamasının yürürlük tarihi de değiştirildi. Teklifin ilk halinde 1 Eylül 2024 tarihinde uygulamaya girmesi planlanan tek ücret düzenlemesi 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.
SINIR 108 BİN TL
Sabah'ın haberine göre; Bir ayda yapılabilecek ödemelerin toplam net tutarı ise 108 bin gösterge rakamı (bugünkü karşılığı 98 bin lira) memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek. Personel, hangi görevin ücretini alacağını asli görevli olduğu kuruma beyan edecek. Birden fazla görev alan personele ödenecek tutar üzerinden gerekli vergi kesintileri yapılarak ilgilinin asli görevli bulunduğu kurumca bildirilen bir emanet hesabına yatırılacak. Üst sınırı aşan ya da ücret alınamayan görevlere ilişkin ödeme tutarları genel bütçe kapsamındaki idarelerde genel bütçeye, diğer idarelerde ise ilgili kurum bütçesine gelir kaydedilecek.
NELER GETİRİYOR?
Yasadaki bazı düzenlemeler özetle şöyle:
-Deprem bölgesindeki 11 ilin nüfus azalması nedeniyle belediye gelirlerinde bir düşüş yaşanmaması için 30 Haziran 2027 tarihine kadar 2023 yılı Ocak ayı nüfus verileri esas alınacak.
-Sadece araç dışından şarj edilebilen (plug-in) hibrit elektrikli araçlardan birleştirilmiş kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında ve menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlardan, motor silindir hacmi 1.800 santimetreküpü geçmeyenlerin motor silindir hacmi ve matrah eşiklerine göre ÖTV oranları belirlenecek. Böylece elektrikli araçlar teşvik edilecek.
-BOTAŞ'ın doğalgaz ithalatından kaynaklanan her türlü vergi, fon ve paylar ile ceza, gecikme zammı ve faizlerinden oluşan borçları Hazine'den görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilecek. Böylece BOTAŞ'in Hazineye borcu 236 milyar TL'den 51.3 milyar TL'ye düşecek.
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