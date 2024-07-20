Kamuda tasarruf tedbirleri | Kemer sıkma politikasının ilk adımı tek ücret dönemi

NELER GETİRİYOR?

Yasadaki bazı düzenlemeler özetle şöyle:

-Deprem bölgesindeki 11 ilin nüfus azalması nedeniyle belediye gelirlerinde bir düşüş yaşanmaması için 30 Haziran 2027 tarihine kadar 2023 yılı Ocak ayı nüfus verileri esas alınacak.

-Sadece araç dışından şarj edilebilen (plug-in) hibrit elektrikli araçlardan birleştirilmiş kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında ve menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlardan, motor silindir hacmi 1.800 santimetreküpü geçmeyenlerin motor silindir hacmi ve matrah eşiklerine göre ÖTV oranları belirlenecek. Böylece elektrikli araçlar teşvik edilecek.

-BOTAŞ'ın doğalgaz ithalatından kaynaklanan her türlü vergi, fon ve paylar ile ceza, gecikme zammı ve faizlerinden oluşan borçları Hazine'den görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilecek. Böylece BOTAŞ'in Hazineye borcu 236 milyar TL'den 51.3 milyar TL'ye düşecek.