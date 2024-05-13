Kamuda tasarruf nasıl yapılacak? Kamuda Tasarruf Paketi'nin detayları açıklanıyor...
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda hazırlanan tasarruf paketiyle ilgili açıklamalarda bulunuyor... Yılmaz, konuşmasında verimliliğin esas alınacağına vurgu yaparken "Paketimiz enflasyonla mücadeleye de katkı sağlayacak." dedi. İşte kamuda hazırlanan tasarruf paketinin detaylar...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda hazırlanan tasarruf paketiyle ilgili açıklamalarda bulunuyor... İşte kamuda hazırlanan tasarruf paketinin detaylar...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar
Son dönemde yaşananlar kamu tasarruflarında daha güçlü adımlar atma ihtiyacını ortaya çıkardı.
Tasarruf ve verimli kaynak kullanımı konusunda yaptığımız bu güncellemede iki önemli gelişme etkili olmuştur.
Birincisi geçen yıl yaşadığımız tarihimizin en büyük deprem afetinin yaralarını süratle sarma ihtiyacımız, ikincisi pandemi sonrası tüm dünyanın gündemi haline gelen enflasyon ile ülkemizin kararlı bir şekilde mücadele etme iradesidir.
Bugün sunduğumuz paket tek başına değil, bütüncül bir çerçevede ortaya koyduğumuz, birbirini destekler mahiyette diğer paketler ile birlikte anlam ifade etmektedir.
Kamuda tasarruf programımız ile sadece zorunlu olmayan harcamaları azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda kamu tüketim ve yatırım harcamalarında verimliliği esas alıyoruz. Kamu hizmetlerini aksatmadan, güncel ihtiyaçlara odaklanıp önceliklendirme yaparak, yeni yöntemleri ve teknolojileri kullanmak suretiyle birim kaynakla daha fazla sonuç üretmeyi hedefliyoruz.
BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE SONRASI AÇIKLAMIŞTI
Geçtiğimiz hafta Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan da kamuda ciddi bir tasarruf adımı atılacağını belirtmişti.
Başkan Erdoğan kamuda tasarrufa ilişkin "Enerji faturamız büyümemize paralel olarak kabarıyor. Üretim, yeni pazarlara ihraç ederek, içeride tasarruf kültürünü yaygınlaştırmamız gerekiyor. Daha az kaynak kullanarak daha büyük etki oluşturacak projelere ağırlık vereceğiz. Buna kamu olarak inşallah biz öncülük ve rehberlik edeceğiz" demişti.
Başkan Erdoğan "Kamuda taşıtlar, binalar, haberleşme giderleri, cari harcamalar, hizmet içi eğitim, yurt dışı seyahat, kamu istihdamı gibi alanda tasarruf kültürünü güçlendirecek adımlar atacağız. Hem vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin kalitesini artıracağız. Ekonomi yönetimimizi bu konuda gerekli çalışmaları tekemmül ettirmek için talimatlandırdım" diye eklemişti.
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