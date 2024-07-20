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Çiftçilerin hesabına 119,1 milyon lira! Bakanlık duyurdu...

ahaber.com.tr
Giriş: 20.07.2024 15:12 Güncelleme: 20.07.2024 15:12
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Çiftçilerin hesabına 119,1 milyon lira! Bakanlık duyurdu...

Tarım ve Orman Bakanlığı, 119 milyon 106 bin liralık destekleme ödemesinin çiftçilerin hesabına aktarıldığını bildirdi. Konuya ilişkin bakanlıktan paylaşım yapıldı. İşte detaylar...

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