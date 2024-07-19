Moody’s Türkiye’nin kredi notunu yükseltti! | Bakan Şimşek’ten açıklama: Politikalarımızı uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz

BU YIL NELER YAŞANDI?

Kredi derecelendirme kuruluşları, bu yıl Türkiye için olumlu değerlendirmeler yayınladı.

S&P, mayıs ayında Türkiye'nin kredi notunu B'den B+'ya yükseltirken, görünümü pozitif olarak korudu.

Fitch Ratings, mart ayında kredi notunu B'den B+'ya çıkarttı, not görünümünü durağandan pozitife çıkardı. Fitch, Türkiye ile ilgili 6 Eylül'de bir değerlendirme daha yayınlayacak.

Moody's, Türkiye'nin görünümünü 12 Ocak'ta durağandan pozitife revize etmişti.