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Moody's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti! | Bakan Şimşek'ten açıklama: Politikalarımızı uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz

Giriş: 19.07.2024 23:43 Güncelleme: 20.07.2024 00:01
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Moody’s Türkiye’nin kredi notunu yükseltti! | Bakan Şimşek’ten açıklama: Politikalarımızı uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz

Son dakika... Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3"ten "B1"e yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekonomideki dengelenme, azalan dış finansman ihtiyacı, artan uluslararası rezervler ve dezenflasyon süreci not artışında etkili oldu. Görünümün pozitif olarak korunması programımıza duyulan güveni yansıtırken potansiyel not artışlarına işaret ediyor. Ekonomimizin dayanıklılığını artıran kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımızı uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Son dakika... Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3"ten "B1"e yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu.

Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı: "Moody's kredi notumuzu ilk defa iki kademe artırdı!

Uyguladığımız program sayesinde ülke kredi notumuzu 11 yıl sonra yükselten Moody's görünümü pozitif olarak korudu.

Ekonomideki dengelenme, azalan dış finansman ihtiyacı, artan uluslararası rezervler ve dezenflasyon süreci not artışında etkili oldu.

Görünümün pozitif olarak korunması programımıza duyulan güveni yansıtırken potansiyel not artışlarına işaret ediyor.

Ekonomimizin dayanıklılığını artıran kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımızı uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz."

TÜRKİYE'NİN NOTU HANGİ SEVİYEDE?
Moody's'e göre Türkiye'nin kredi notu B3 ile "çok spekülatif" seviyesinin en alt basamağında yer alıyor.



Bu da "yatırım yapılabilir" seviyesinin oldukça altına işaret ediyor. İki kademe artış gelse dahi "çok spekülatif" seviyenin üzerine çıkılamayacak.

BU YIL NELER YAŞANDI?
Kredi derecelendirme kuruluşları, bu yıl Türkiye için olumlu değerlendirmeler yayınladı.

S&P, mayıs ayında Türkiye'nin kredi notunu B'den B+'ya yükseltirken, görünümü pozitif olarak korudu.

Fitch Ratings, mart ayında kredi notunu B'den B+'ya çıkarttı, not görünümünü durağandan pozitife çıkardı. Fitch, Türkiye ile ilgili 6 Eylül'de bir değerlendirme daha yayınlayacak.

Moody's, Türkiye'nin görünümünü 12 Ocak'ta durağandan pozitife revize etmişti.

NOT ARTIŞI NEDEN ÖNEMLİ?
Kredi kuruluşlarının değerlendirmeleri doğrudan yatırımlar için oldukça önemli görülüyor.

Şirketler ve fonlar bir ülkeye yatırım yapmak için kredi derecelendirme kuruluşlarını izliyor.

Yatırımcılar, en az 2 kuruluşun yatırım yapılabilir seviyede not vermesi şartını arıyor.

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