19 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Borsa İstanbul'dan rekor kapanış! Tüm zamanların yükseği

ahaber.com.tr AA
Giriş: 19.07.2024 18:48 Güncelleme: 19.07.2024 18:49
ABONE OL
Borsa İstanbul’dan rekor kapanış! Tüm zamanların yükseği

Yüzde 0,15 değer kazancıyla günü 11.156,20 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi en yüksek günlük ve haftalık kapanışı yaparak tüm zamanların rekorunu kırdı. Öte yandan Borsa İstanbul 100 endeksi önceki kapanışa göre 16,74 puan arttı ve toplam işlem hacmi 113,9 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 değer kazancıyla günü 11.156,20 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,74 puan artarken, toplam işlem hacmi 113,9 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 değer kazancıyla günü 11.156,20 puandan tamamladı.Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 değer kazancıyla günü 11.156,20 puandan tamamladı.

EN ÇOK KAZANDIRAN SPOR

Bankacılık endeksi yüzde 0,78 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,19 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,41 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 değer kazancıyla günü 11.156,20 puandan tamamladı.Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 değer kazancıyla günü 11.156,20 puandan tamamladı.

PİYASALARDA NEGATİF SEYİR

Analistler, küresel pay piyasalarında artan jeopolitik riskler ve ABD borsalarında teknoloji hisseleriyle başlayan satış baskısının dünya geneline yayılmasıyla negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bu akşam piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in beklenen Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğine işaret etti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 değer kazancıyla günü 11.156,20 puandan tamamladı.Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 değer kazancıyla günü 11.156,20 puandan tamamladı.

PİYASALARA CROWDSTRİKE SORUNU ETKİSİ

Öte yandan Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorunu da küresel piyasalarda risk algısını artırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 değer kazancıyla günü 11.156,20 puandan tamamladı.Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 değer kazancıyla günü 11.156,20 puandan tamamladı.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel gelir ve harcamalar, dayanıklı mal siparişleri, ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 değer kazancıyla günü 11.156,20 puandan tamamladı.Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 değer kazancıyla günü 11.156,20 puandan tamamladı.

YIL SONU POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİSİ

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör