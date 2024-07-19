Moody's kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? Moody's Türkiye kredi notu ne olur? Beklentiler ne yönde?
Türkiye ekonomisi, nefesini tutmuş Moody's'in kredi notu kararını bekliyor. 'Gri liste'den çıkışın ardından Moody's'in bugün açıklayacağı kredi notu ve görünüm değerlendirmesi, ekonomide dengeleri değiştirebilecek bir öneme sahip. İş dünyası temsilcileri, Ocak ayında not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e yükselten Moody's'ten güçlü bir not artışı beklentisinde. Peki, Moody's kararını saat kaçta açıklayacak? Türkiye'nin kredi notu ve görünümü değişecek mi?