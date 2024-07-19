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Moody's kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? Moody's Türkiye kredi notu ne olur? Beklentiler ne yönde?

Türkiye ekonomisi, nefesini tutmuş Moody's'in kredi notu kararını bekliyor. 'Gri liste'den çıkışın ardından Moody's'in bugün açıklayacağı kredi notu ve görünüm değerlendirmesi, ekonomide dengeleri değiştirebilecek bir öneme sahip. İş dünyası temsilcileri, Ocak ayında not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e yükselten Moody's'ten güçlü bir not artışı beklentisinde. Peki, Moody's kararını saat kaçta açıklayacak? Türkiye'nin kredi notu ve görünümü değişecek mi?

ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 15:30
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Moody’s kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? Moody’s Türkiye kredi notu ne olur? Beklentiler ne yönde?

Moody's, Türkiye ekonomisini değerlendirmek üzere belirlenen takvime göre bugün Türkiye'nin kredi notunu açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği bu açıklama öncesinde, "Moody's Türkiye kredi notu ne zaman ve saat kaçta duyurulacak?" soruları gündemde. İşte 19 Temmuz 2024 tarihli Moody's Türkiye kredi notu raporuna dair detaylar...

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Moody’s kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? Moody’s Türkiye kredi notu ne olur? Beklentiler ne yönde?

Moody's Kararı Ne Zaman Açıklanacak?

Moody's, Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin değerlendirmesini bugün (19 Temmuz 2024) akşam saatlerinde açıklayacak.

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Moody’s kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? Moody’s Türkiye kredi notu ne olur? Beklentiler ne yönde?

Beklentiler Neler?

Piyasa uzmanları ve ekonomistler, Türkiye'nin kredi notunun artırılacağı konusunda hemfikir. Hatta bazı analistler, iki kademe birden artış beklediklerini belirtiyor. Son dönemde S&P ve Fitch gibi diğer kredi derecelendirme kuruluşlarının da Türkiye'nin notunu iyileştirmesi, Moody's'in de benzer bir adım atacağı beklentisini güçlendiriyor.

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Moody’s kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? Moody’s Türkiye kredi notu ne olur? Beklentiler ne yönde?

Ekonomistlerden Olumlu Görüşler

BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Kork, Türkiye'nin uluslararası piyasalarda güçlü bir itibara sahip olduğunu belirterek, uygulanan ekonomik programın yabancı yatırımcılar tarafından olumlu karşılandığını söyledi. Kork, Moody's'in iki kademe birden not artışı yapabileceği görüşünü dile getirirken, tek kademe artış durumunda da yıl sonuna doğru takvim dışı bir değerlendirme ile yeni bir artış gelebileceğini söyledi.

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Moody’s kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? Moody’s Türkiye kredi notu ne olur? Beklentiler ne yönde?

Türkiye'nin CDS primlerindeki düşüş, 'gri liste'den çıkışı ve olumlu seyreden bütçe verileri, Moody's'in kararında etkili olacak önemli faktörler olarak öne çıkıyor.