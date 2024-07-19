Moody’s kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? Moody’s Türkiye kredi notu ne olur? Beklentiler ne yönde?

Beklentiler Neler?

Piyasa uzmanları ve ekonomistler, Türkiye'nin kredi notunun artırılacağı konusunda hemfikir. Hatta bazı analistler, iki kademe birden artış beklediklerini belirtiyor. Son dönemde S&P ve Fitch gibi diğer kredi derecelendirme kuruluşlarının da Türkiye'nin notunu iyileştirmesi, Moody's'in de benzer bir adım atacağı beklentisini güçlendiriyor.