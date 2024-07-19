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En düşük emekli 12 bin 500 TL oldu! Kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

AA
Giriş: 19.07.2024 06:37
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En düşük emekli 12 bin 500 TL oldu! Kanun teklifi TBMM’de kabul edildi

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

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