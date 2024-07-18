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Kamuda tasarruf tedbirleri TBMM'de kabul edildi!

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 18.07.2024 22:27 Güncelleme: 18.07.2024 22:43
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Kamuda tasarruf tedbirleri TBMM’de kabul edildi!

Kamuda tasarruf tedbirlerini içeren yasa teklifi TBMM'de kabul edildi. Yasa, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

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