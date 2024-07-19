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Merkez Bankası'ndan toplam rezevlerde yeni rekor! Geçtiğimiz haftayı geride bıraktı...

ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 14:39 Güncelleme: 19.07.2024 14:39
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Merkez Bankası’ndan toplam rezevlerde yeni rekor! Geçtiğimiz haftayı geride bıraktı...

TCMB toplam rezervleri, 12 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 348 milyon dolar artışla 153 milyar 796 milyon dolara çıkarak rekor kırdı

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