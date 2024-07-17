4 milyon emeklinin gözü hesaplarda! Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Kimler faydalanacak? Tüm detaylar A Haber'de...
En düşük emekli maaşına yapılacak zam konusunda beklenen açıklama, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi. Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği iyileştirme ile beraber en düşük maaşlarının 12 bin 500 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatar? 4 milyon emeklinin merak ettiği sorular A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan isimler tarafından cevaplandı. İşte detaylar…
Emekli maaşı düzenlemesi son aşamaya geldi ve AK Parti en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL olacağına dair açıklamada bulundu. Bu düzenleme hızla Meclis'e sevk edilecek ce yapılacak düzenleme ile kök maaşı 8.018 TL'nin altında olan ve şimdiye kadar zam almayan 1,8 milyon vatandaşın geliri artacak.
Emeklilere ek zam açıklandı ve 4 milyon emeklinin gözü artık hesaplarda. Zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatar? 12.500 TL olan emekli aylığı kimleri etkiler? Emekli zammının enflasyona etkisi nasıl olur?
Merak edilen tüm sorular A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan isimler tarafından cevaplandı. İşte açıklamalardan satır başlıkları;
Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak Ekonomist
"En düşük emekli maaş zammı 12. 500 TL oldu ve bu sefer 12.500 TL alanlar bu sefer bize zam gelmedi ne olacak dediler ve bu durum aslında hep vardı. Aslında burada şuna bakmak lazım."
"Hükumetin yaptığı en düşük maaşını 12.500 TL'ye çekmenin gayesi sosyal adaleti ve belirli hayat standardını emeklilere sağlam adınaydı. Birinci öncelik bu o yüzden bu söylenen eleştirileri ikinci plana atarak böyle bir uygulama yapıyor."
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
"Emeklilerimiz maaşlarının yattığı takvime göre zamlı olarak hesaplara yatacak. Baz durumlarda hesaplamaların yetişemediği oluyor ve bu durumda da bir sonraki ay o farkı hesaplarına yatırılacaktır."
KİMLER FAYDALANACAK?
"Bu uygulamadan 3 milyon 700 bin emeklimiz faydalanmış oldu. Toplan 16 milyon emekli olduğunu varsayarsak bu durumda yüzde 20'lik bir dilime tekabül ediyor bu uygulama."
"Yeni düzenleme, Ocak-Haziran döneminde ek ödeme dahil kök aylığı 8 bin 18 lira ve altında olan tüm emeklilerin aylık ödemelerini 2 bin 500 lira artıracak. 8 bin 18 ile 10 bin lira arasında gelir elde eden yaklaşık 1.9 milyon kişi de bu düzenlemeden farklı miktarlarda yararlanacak."
DETAYLI HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?
Örneğin, kök aylığı 7 bin 500 lira olan bir emekli şu anda 300 lira ek ödeme ve 2 bin 200 lira destekle birlikte 10 bin lira almaktadır. Yeni düzenleme yasalaştığında, bu emeklinin kök aylığı ve ek ödemeleri artacak ve toplamda 12 bin 500 liraya yükselecek.
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