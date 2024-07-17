4 milyon emeklinin gözü hesaplarda! Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Kimler faydalanacak? Tüm detaylar A Haber’de...

Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak Ekonomist

"En düşük emekli maaş zammı 12. 500 TL oldu ve bu sefer 12.500 TL alanlar bu sefer bize zam gelmedi ne olacak dediler ve bu durum aslında hep vardı. Aslında burada şuna bakmak lazım."

"Hükumetin yaptığı en düşük maaşını 12.500 TL'ye çekmenin gayesi sosyal adaleti ve belirli hayat standardını emeklilere sağlam adınaydı. Birinci öncelik bu o yüzden bu söylenen eleştirileri ikinci plana atarak böyle bir uygulama yapıyor."