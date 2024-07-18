TOKİ ödemelerinde vatandaşa destek! Taksit ödemelerinde oran düştü! Ceplere yüzde 50 katkı...
TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşı ilgilendiren haberi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu. Bakan Kurum yaptığı açıklamada “TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk. Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk.” dedi. İşte detaylar...
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşın merakla beklediği haber Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi.
"TOKİ AYLIK TAKSİTLERİNDE TÜFE ORANINI REFERANS ALDIK"
Bakan Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir haberimiz var. Biliyorsunuz, TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk. Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Türkiye'de konut ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynayan TOKİ, hayata geçirdiği projelerle dar ve orta gelirli vatandaşlara uygun fiyatlarla ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Peki satışlar nasıl gerçekleştiriliyor? İşte merak edilen tüm detaylar:
Fiyatlandırmada TOKİ'nin Onayı Şart!
TOKİ konutlarının fiyat ve satış koşulları, projeyi üstlenen yüklenici firma tarafından belirleniyor. Ancak belirlenen fiyatlar, TOKİ tarafından belirlenen "Satış Toplam Geliri"ni sağlaması ve kurum tarafından onaylanması şartını taşıyor. Yani, yüklenici firma TOKİ'den onay almadan fiyatlarda değişiklik yapamıyor.
Piyasa Koşulları Göz Önünde Bulunduruluyor
Yüklenici firmalar, konut satışları süresince talep, ekonomik göstergeler, konut piyasasındaki dalgalanmalar ve konut kredisi faiz oranlarındaki değişimleri göz önünde bulundurarak fiyat ayarlaması yapabiliyor. Ancak bu ayarlamalar da yine TOKİ'nin onayından geçmek zorunda.
Satışlar Genellikle Konut Kredisi ile
Ülkemizde konut kredilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, TOKİ konut satışlarında da banka kredisi kullanımı yaygın olarak tercih ediliyor.
Bedel Tespiti Nasıl Yapılıyor?
TOKİ projelerinde yer alan konutların bedel tespiti, tapu durumu göz önünde bulundurularak gerçekleştiriliyor:
Tapulu Yapılar: Arsa, bina ve eklentiler ayrı ayrı hesaplanarak bedel belirleniyor.
Tapusuz Yapılar: Sadece yapının değeri (enkaz değeri) üzerinden hesaplama yapılıyor. Arsa/arazi için bedel ödenmiyor.
Yapı bedeli; metrekare büyüklüğü, binanın yaşı, cinsi, eksik imalatı ve yapım tarzı gibi faktörlere göre değişiklik gösteriyor.
Taksit Ödemelerinde Gecikme Yaşanırsa?
TOKİ konutlarında taksitlerini geciktiren alıcılar için sözleşmede belirlenen oranda gecikme faizi uygulanıyor. Ayrıca, peş peşe iki taksidin ödenememesi ve ödenmeyen miktarın satış bedelinin onda birini aşması durumunda, TOKİ iki ihtarname çekme hakkına sahip. İhtarnamelere rağmen ödeme yapılmaması halinde ise sözleşme feshedilebiliyor.
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