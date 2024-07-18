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Borsa İstanbul güne rekorla başladı! En çok kazandıran elektrik oldu...

Giriş: 18.07.2024 10:06
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Borsa İstanbul güne rekorla başladı! En çok kazandıran elektrik oldu...

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi güne yüzde 0,54 yükselişle başlarken rekor seviye olan 11.194,41 puan görüldü. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 1,19 ile elektrik oldu.

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